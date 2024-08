„„Es muss uns gelingen, die Zahl der Patienten, deutlich zu senken“ Nur noch nach telefonischer Prüfung zur Bereitschaftspraxis im Saarland

Um die Bereitschaftsdienstpraxen deutlich zu entlasten, erprobt die Kassenärztliche Vereinigung Saarland (KVS) ein neues Konzept, das auch saarlandweit umgesetzt werden könnte. In der Bereitschaftsdienstpraxis Saarlouis werden in Kürze in einem Pilotprojekt an den Wochenenden nur noch Patienten vom Bereitschaftsarzt behandelt, die eine telefonische Einschätzung zur Dringlichkeit ihres Behandlungsbedarfs unter der Bereitschaftsdienstnummer 116 117 eingeholt haben. Patienten, die in die Praxis kommen, ohne vorab telefoniert zu haben, müssen das nachholen.