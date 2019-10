Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands : Saarland bei Hilfen für Kinder Schlusslicht

Saarbrücken Geld aus dem Bildungs- und Teilhabepaket wird von Saarländern nur selten abgerufen.

In der aktuellen Untersuchung geht es ausschließlich um die Förderung in Höhe von zehn Euro pro Kind für Sportvereine, Musikunterricht und sonstige Freizeitangebote. Dieser monatliche Betrag, der seit 1. August 2019 auf 15 Euro angehoben wurde, richtet sich an Familien, die Leistungen aus der Grundsicherung erhalten oder Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Das Bildungs- und Teilhabepaket, das 2011 in Kraft trat, beinhaltet noch weitere Leistungen, etwa für Klassenfahrten oder Mittagessen.

Warum ausgerechnet im Saarland und Rheinland-Pfalz (7,5 Prozent) die Quote so niedrig ist, kann auch der Wohlfahrtsverband nicht beantworten. „Wir wissen es nicht“, sagt Jens Stoewesand, Sprecher für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Stoewesand vermutet, dass Kinder und Eltern fürchten, abgestempelt zu werden. Denn „die Kinder müssen sich outen“.

Auch der Regionalverband Saarbrücken, der gemeinsam mit den Landkreisen im Saarland die Bewilligung verantwortet, weist darauf hin, dass Sportvereine in der Regel Listen mit leistungsberechtigten Kindern an die Jobcenter übermitteln. „Die Vereine wissen also Bescheid“, sagt Regionalverbandssprecher Lars Weber. Mit Blick auf die Studie kritisiert Weber, dass die Zahlen des Jobcenters in Saarbrücken aus technischen Gründen gar nicht erfasst wurden. Selbst die Studienautoren räumen ein, dass die Ergebnisse „kein Gradmesser“ für andere Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz seien. Die Bundesregierung habe bislang aber keine verlässlichen Daten vorgelegt. Wie das hiesige Arbeitsministerium auf Anfrage mitteilt, haben sich Leistungen und Antragsprozesse mit Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes zum 1. August 2019 verbessert. Die Zahlen könnten also bereits im kommenden Jahr ganz anders aussehen.