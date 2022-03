Ernährung : Saarland nimmt wieder an EU-Schulobstprogramm teil

Saarland nimmt wieder an EU-Schulobstprogramm teil

Eine Etagere mit frischem Obst steht in der Mensa der Schulküche einer Schule.

Saarbrücken Mit kostenlosen Obst- und Gemüseportionen für Saarlands Schüler will das Land erneut gesunde Essgewohnheiten fördern.

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, das EU-Schulprogramm auch im kommenden Schuljahr weiterzuführen. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Geschmacksbildung der Kinder“, sagte der saarländischer Minister für Umwelt und Verbraucherschutz, Reinhold Jost (SPD), am Samstag. Teilnehmende Schulen erhalten demnach drei Mal pro Woche eine kostenlose Lieferung mit Äpfeln, Bananen, Karotten, Paprika und Co. Das sogenannte EU-Schulobstprogramm soll den Verzehr von Obst und Gemüse bei Kindern und Jugendlichen fördern und Wissen über gesunde Ernährung vermitteln.

Das Saarland sei eines der wenigen Bundesländer, die seit dem Start des Programms im Jahr 2009 dabei sind. Ab Montag können sich die Schulen bis Ende April für das kommende Schuljahr anmelden. Es kommen den Angaben nach vor allem Grund-, Förder- und Waldorfschulen in Frage, aber auch 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen. Wenn die Gelder reichen, werden auch wieder Kindertageseinrichtungen in das Programm aufgenommen, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.