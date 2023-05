Das war heute im Saarland los Die Top-News des Tages auf einen Blick

Die Leiche einer Frau ist am Dienstag in Schmelz in ihrer Wohnung entdeckt worden. Hunderte Ärzte im Saarland haben sich an einem bundesweiten Warnstreik beteiligt. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

09.05.2023, 18:16 Uhr

Blaulicht (Symbolbild). Gegen einen Polizeibeamten aus dem Saarland wird ermittelt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Von SZ-Redaktion