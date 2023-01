Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Armin König verlässt nach der CDU jetzt auch bunt.saar. Toten bestohlen: Suspendierter Saar-Polizist tritt von CDU-Ämtern zurück. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?