Das war heute im Saarland los Die Top-News des Tages auf einen Blick

50 Schaulustige stören nach Unfall in Saarbrücken Arbeit der Retter – Frau in Auto eingeklemmt. Chaos auf Straßen, am Flughafen und bei der Bahn? So lief der Verkehrsstreik im Saarland. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

27.03.2023, 18:23 Uhr

Foto: Polizei Saarbrücken

Von SZ-Redaktion