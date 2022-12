Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Heiligmorgen wie hier in Saarlouis feierten Tausende in mehreren saarländischen Städten. Foto: BeckerBredel

150 Mitarbeiter des evangelischen Stadtkrankenhauses Saarbrücken haben ausgerechnet an Heiligabend die Kündigung erhalten. Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend sind in Saarbrücken vier Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

Von SZ-Redaktion

