Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Heiligmorgen wie hier in Saarlouis feierten Tausende in mehreren saarländischen Städten. Foto: BeckerBredel

Nach Corona-Zwangspause feiern die Menschen wieder Heiligmorgen im Saarland. Zweimal muss die Feuerwehr Heiligabend zu Bränden in Miethäusern ausrücken. Ein Priester löst im Winterberg-Klinikum Alarm aus. Der Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet den Verlust der Schnellzugverbindung nach Paris. Und wer’s noch rasch erledigen will: die originellsten Weihnachtsgrüße per Whatsapp. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?

Unser Rückblick liefert zuverlässig und schnell eine tägliche Zusammenfassung aktueller Nachrichten des heutigen Tages auf www.saarbruecker-zeitung.de.

Initial rendered content