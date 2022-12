Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Beamte haben in Berlin einen erheblichen Teil des bei dem Einbruch in das Grüne Gewölbe entwendeten Diebesgutes sichergestellt. Unter anderem einen Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens. Foto: dpa/Grünes Gewöl

Drei Jahre nach dem spektakulären Raub aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ist ein erheblicher Teil der Beute sichergestellt worden. Die Nabu-Ortsgruppe Neunkirchen steht indes kurz vor der Auflösung. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

