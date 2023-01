Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Das Saarland-Neujahrsbaby kommt 2023 aus Merzig. Der 31. Dezember 2022 war der wärmste Silvestertag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Die Silvesternacht war arbeitsreich für die saarländische Polizei. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?