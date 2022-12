Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Bis zum Jahr 2045 soll Stahl aus dem Saarland klimaneutral produziert werden. Die Polizei hat in Losheim am See vier afghanische Flüchtlinge auf der Ladeflächen eines rumänischen Lkw entdeckt. Das Aus für die Dorf- und Schaukäserei Hirztaler schockt den Illinger Ortsteil Hirzweiler. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

