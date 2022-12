Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Ex-Bundesaußenminister Heiko Maas übernimmt eine neue Aufgabe im Saarland. Der Landtag feiert 75 Jahre saarländische Verfassung. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

