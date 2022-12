Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Nachdem das Landgericht Kaiserslautern im Kusel-Prozess den Saarländer Andreas S. schuldig gesprochen hat, haben seine Anwälte nun Revision gegen das Urteil eingelegt. Außerdem ist der St. Wendeler Weihnachtsmarkt zum schönsten in Westdeutschland gewählt worden. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?