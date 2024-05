DWD-Wetterbericht Nach sonnigem Muttertag droht im Saarland zum Wochenstart wieder Unwetter

Nach dem sonnig sommerlichen Wetter im Saarland am Wochenende, steht den Menschen in der Region ein Wechsel bevor. Zwar bleibt es weiterhin warm, indes brodelt es wieder. Die Unwetter-Gefahr steigt. Das kündigen Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an. Damit wird die Gesamtlage zum Start in die neue Woche wechselhaft.