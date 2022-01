Beamte aus dem Saarland in Kusel erschossen : Bewegende Traueranzeige für erschossenen Polizisten – Fußball-Verein trauert um aktiven Spieler

Polizeibeamte stehen an einer Absperrung an der Kreisstraße 22, rund einen Kilometer von dem Tatort entfernt, an dem zwei Polizeibeamte durch Schüsse getötet wurden. Die tödlichen Schüsse fielen nach Polizei-Angaben bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle. Foto: dpa/Sebastian Gollnow