Wintereinbruch mit Staus und Busausfällen Nach extremem Glatteis kam Schnee – mehr als 40 Unfälle im Saarland

An den Schulen im Saarland fand am Donnerstag wieder Präsenzunterricht statt, nachdem zahlreiche Schulen am Mittwoch aufgrund des Glatteises geschlossen blieben. Vereinzelt schickten die Lehrerinnen und Lehrer die Klassen jedoch früher als im Stundenplan vorgesehen nach Hause. So war zum Beispiel für die Schüler des Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert nach der vierten Stunde Schluss. Grund dafür waren die Kooperationen mit den Busunternehmen, die individuell auf die Witterungsverhältnisse vor Ort reagierten, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums mit. Meldungen darüber, dass Kindergärten und Kitas wegen des Schnees am Donnerstag geschlossen waren, lagen dem Bildungsministerium keine vor.