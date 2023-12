Orthopädische Uniklinik in Homburg Nach der Hüft-OP schnell nach Hause – diese neue Therapie soll helfen

Zu den häufigen Operationen in der Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie am Universitätsklinikum des Saarlandes zählt der Einbau neuer Hüft- und Kniegelenke. „Der Erfolg solcher Eingriffe hängt nicht nur vom Können der Ärzte ab, sondern auch davon, ob sich der Patient selbst gut darauf vorbereitet“, sagt Prof. Dr. Stefan Landgraeber, der Klinikdirektor der Orthopädie. „Daher spielt in der modernen Medizin ein Training bereits vor der Operation, eine so genannte Prähabilitation, eine immer größere Rolle. Patienten mit guter körperlicher Fitness kommen nach der OP schneller wieder auf die Beine.“