An diesen Treffpunkten können Sie helfen : Das Saarland räumt auf: Müll sammeln zum World Clean up Day

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Heute ist der World Clean up Day. Auch im Saarland kommen Menschen zusammen, um gemeinsam Müll einzusammeln, der in der Natur, auf dem Spielplatz oder am Straßenrand entsorgt wurde.

Eine Dose hier, ein Papierschnipsel da und noch ein Stück Plastikmüll dort – am Straßenrand, auf Spielplätzen und in der Natur lässt sich immer mehr Abfall finden, der dort eigentlich nicht hingehört. Um ein Zeichen gegen die Verschmutzung der Umwelt zu setzten und den herumliegenden Müll einzusammeln, gibt es seit 2018 den World Clean up Day (engl. Weltaufräumtag).

Dieser findet seither an jedem dritten Samstag im September statt – auch heute, am Samstag, 17. September. Saarlandweit gibt es verschiedene Treffpunkte und Aktionen, die zum World Clean up Day einladen. Auf der offiziellen Homepage der Initiative gib es eine Übersicht, wo sich Müllsammlerinnen und Müllsammler heute treffen können. Dabei spielt das Alter keine Rolle. Große und kleine Müllsammlerinnen und Müllsammler sind willkommen.