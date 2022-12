Amtliche Unwetter-Warnung : Gefährlicher Eisregen – Polizei meldet zehn Glätte-Unfälle

Update Saarbrücken Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine amtliche Unwetter-Warnung beendet: Die Gefahr durch gefrierenden Regen bestehe nicht mehr. Die Polizei zieht erste Bilanz.

Unwetter-Warnung des DWD für das Saarland

Erster Regen bereits in der Nacht auf Montag – Bilanz der Polizei

In der Nacht auf Montag sollte es bereits gefährlich werden. Denn in der zweiten Hälfte setzte erster Regen ein. Die Lufttemperaturen lagen zwischen minus ein und minus fünf Grad.

Eine Sprecherin des polizeilichen Lagezentrums in Saarbrücken sprach kurz vor 5 Uhr auf SZ-Anfrage von noch entspannter Lage. Es seien zwar ein paar Tropfen aus eisigen Boden gefallen, aber Unfälle bis dahin in diesem Zusammenhang ausgeblieben.

So wird das Wetter im Saarland in der Woche vor Weihnachten

In den kommenden Tagen soll es dann noch milder werden, so die vorläufigen Prognosen für die Woche vor Weihnachten. Nach weißen Weihnachten im Saarland sieht das also nicht aus – aber wenigstens auch nicht nach gefährlicher Glätte an den Feiertagen.