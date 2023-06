Notrufe aus Grund- und Förderschulen Ministerin bekommt bei Debatte deutliche Worte von gefrusteten Saar-Lehrern zu hören

Die dicke Luft im rappelvollen Saal der Handwerkskammer war nicht nur dem Wetter geschuldet: Die Schulleitungen und Kollegien an Grund- und Förderschulen haben die Nase voll, entsprechend erhitzt waren die Gemüter, als Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittwoch in den Ring stieg, um sich die Vorhaltungen der Betroffenen anzuhören und ihre eigene Position darzulegen.