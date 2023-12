EU gibt grünes Licht für grünen Stahl Milliarden-Förderung für Stahlindustrie im Saarland – Rehlinger spricht von „Meilenstein“

„Die Stahl-Holding-Saar freut sich außerordentlich über die Zustimmung der EU zur geplanten Fördersumme von 2,6 Milliarden Euro durch die Bundesregierung und saarländische Landesregierung“, teilte die Stahl-Holding-Saar in einer Pressemitteilung mit. Mit der Entscheidung der EU sei nun der Weg frei für „eines der ambitioniertesten Transformationsprojekte in Europa“. „Diese Nachricht ist wegweisend für die saarländische Stahlindustrie. Was wir mit Saarstahl und Dillinger jetzt tun, ist ein Sieg für den Klimaschutz, eine erstklassige Nachricht für unsere Kunden und insgesamt ein riesiger Schritt in die Zukunft“, so Stefan Rauber, Vorstandschef der Stahl Holding Saar, die unter anderem Dillinger Hütte und Saarstahl vertritt.