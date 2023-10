Aktionstag Schichtwechsel am 12. Oktober Werkstätten für behinderte Menschen laden zum Job-Tausch ein

Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen im Saarland suchen Unternehmen in der Region, die an der Aktion „Schichtwechsel“ teilnehmen möchten. Beim bundesweiten Aktionstag Schichtwechsel am 12. Oktober tauschen Menschen mit Behinderungen, die in den Werkstätten beschäftigt sind, für einen Tag den Arbeitsplatz mit Mitarbeitern aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt.