Bekanntgabe des Bundeswahlleiters Saarländerin Manuela Ripa schafft Sprung ins EU-Parlament ganz knapp

Ripa gehört dem EU-Parlament seit 2020 an. Damals rückte sie für einen ausscheidenden ÖDP-Abgeordneten nach. Die Juristin aus Saarbrücken (Jahrgang 1976) arbeitete zuvor in der Vertretung des Saarlandes in Brüssel. Sie bleibt in den kommenden fünf Jahren die einzige Vertreterin aus dem Saarland im EU-Parlament.