Überraschung im neuen Impfzentrum Sulzbach : 73-jähriger Saarländer fährt für dritte Impfung 1000 Kilometer weit

Der 73 Jahre alte Branko Devcic aus Neunkirchen war am Mittwoch der erste Patient im neuen Corona-Impfzentrum an der Knappschaftsklinik in Sulzbach. Um seinen Termin wahrnehmen zu können, hat Devcic seinen Urlaub in Kroatien unterbrochen und eine Anreise von rund 1000 Kilometern in Kauf genommen. Foto: Knappschaftsklinikum Saar/KKS

Sulzbach Um sich im neuen Impfzentrum der Klinik Sulzbach boostern zu lassen, hat ein 73-Jähriger aus Neunkirchen seinen Urlaub in Kroatien unterbrochen.

Während Impfverweigerer der Politik und Wissenschaft weiter Kopfzerbrechen bereiten, scheuen andere Bürger keine Mühen, um an ihre dritte Impfung zu kommen. Als am Knappschaftsklinikum in Sulzbach am Mittwoch, 8. Dezember, ein neues Impfzentrum seine Pforten geöffnet hat, kam als erster Patient Branko Devcic herein. Er wohnt in Neunkirchen, hat jedoch für die Auffrischungsimpfung seinen Urlaub in Kroatien unterbrochen und dafür die Anreise rund 1000 Kilometern auf sich genommen.

Seine Tochter habe ihm vom neuen Impfzentrum in Sulzbach erzählt, sagt Branko Devcic. „Sie hat mich aus Deutschland angerufen. Papa, in Sulzbach kannst du dich in drei Tagen impfen lassen.“ Der 73-Jährige fackelte nicht lange und kam schnellstmöglich vom Mittelmeer zurück, um seinen Impftermin nicht zu verpassen.

Mit der Auffrischimpfung für Branko Devcic hat die Impfaktion an der Klinik Sulzbach begonnen. Am Donnerstag eröffnet die Knappschaft auch ein Impfzentrum an ihrer Klinik in Püttlingen. „Die Nachfrage nach Impfterminen übersteigt sämtliche Erwartungen. Die ersten 4700 Termine waren innerhalb eines Tages ausgebucht“, berichtet Pressesprecher Peter Böhnel. Daher hat die Knappschaft die Öffnungszeiten schon erweitert, um zusätzliche Termine zu schaffen. Impftermine können online gebucht werden. „Aber bitte nicht anrufen, telefonische Anmeldung können wir nur in Ausnahmefällen anbieten, denn unsere Telefonzentralen sind wegen des hohen Patientenaufkommens stark ausgelastet“, sagt Böhnel. Lediglich bei Senioren ohne Internetzugang drücke man zuweilen ein Auge zu. Ansonsten sei die Online-Anmeldung aber in zwei bis drei Minuten erledigt.