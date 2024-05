Unwetter Lokale Niederschlagsrekorde bei Pfingst-Unwetter im Saarland gemessen

An verschiedenen Messstationen fielen Regenmengen, wie sie statistisch seltener als alle 100 Jahre vorkommen. Über 100 Liter pro Quadratmeter Regen innerhalb eines Tages gab es etwa in Saarbrücken-Ensheim (111 Liter pro Quadratmeter in 18 Stunden), Berus (107 Liter pro Quadratmeter) oder in Saarbrücken-Burbach (105). Im statistischen Mittel gibt es im Saarland im Mai 73,2 Liter pro Quadratmeter Niederschläge. Basis ist der Referenzzeitraum zwischen 1991 und 2020.