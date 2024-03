Zivilschutz an Schulen Lehrer und Eltern im Saarland kritisieren Pläne zu Zivilschutz an Schulen

Schulkinder sollen besser auf Krisen und einen Kriegsfall vorbereitet werden: Dieser Vorstoß von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) stößt im Saarland auf wenig Zustimmung. „Frau Stark-Watzinger kennt die Situation an Schulen wohl wenig. Krieg, Krisen und Konflikte sind immer Themen in Schulen und werden auf unterschiedliche Arten und Weisen aufgenommen. Idealerweise im Unterricht selbst, beispielsweise in Sozialkunde, Geschichte oder Erdkunde“, erklärt Max Hewer, Landesvorsitzender der Gewerkschaft GEW. Doch auch außerhalb des Unterrichtsgeschehens seien Themen wie Krieg, Klimawandel oder auch Populismus präsent. „Gerade Schülerinnen und Schüler haben auch viel Kontakt mit geflüchteten Gleichaltrigen“, gibt er ein Beispiel. Außerdem sind laut Hewer viele junge Menschen durch die Pandemie-Erfahrung krisenfest geworden. „Während der Corona-Pandemie waren die Schulen stark betroffen. Die Schulen waren quasi zeitweise die größte ‚Teststation’ des Saarlandes. Die Schülerinnen und Schüler haben in dieser Zeit viel über Hygiene und Infektionsschutz gelernt“, sagt er.