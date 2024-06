Für Schadensbehebung und Prävention Hochwasser im Saarland – Regierung plant 94-Millionen-Euro-Fonds

Bereits am 2. Juli werde der Ministerrat einen Nachtragshaushalt beschließen, der noch vor der Sommerpause in den Landtag eingebracht und im September in zweiter Lesung verabschiedet werden könnte, so Rehlinger. Das Sondervermögen lasse sich aber eventuell auch ohne Kreditaufnahme „aus regulären Haushaltsmitteln“ finanzieren – sofern der Bund die aus den neuen Bevölkerungszahlen für das Saarland zu erwartenden Mehreinnahmen von rund 200 Millionen Euro noch 2024 auszahle, so die Ministerpräsidentin. Von den von Landesseite veranschlagten 94 Millionen Euro sollen insgesamt 43 Millionen Euro an die vom Hochwasser betroffenen Kommunen gehen (darunter zehn Millionen an Bedarfszuweisungen). 55 Gemeinden und Landkreise haben bislang Schäden gemeldet, die sich laut jüngsten Schätzungen auf über 42 Millionen Euro belaufen. Rehlinger kündigte an, dass das Land 90 statt bisher 70 Prozent der Schadenssumme der Gemeinden übernehme. Auch für Maßnahme des Hochwasserschutzes sollen die Kommunen nun 90 Prozent statt bisher 70 Prozent der Kosten erhalten.