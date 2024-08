Millionen-Kampagne geplant Landesregierung warnt: Viele Saarländer können bald ihre Heizkosten nicht mehr zahlen

Das Saarland ist ein Land der Häuslebauer. Nirgendwo sonst in Deutschland wohnen mehr Menschen in den eigenen vier Wänden als hier. Doch auch nirgendwo sonst in der Republik ist der Wohngebäudebestand so alt wie an der Saar. Drei Viertel der Eigenheime wurden vor 1977 gebaut, sind mutmaßlich in einem energetisch schlechten Zustand und verlieren zu viel Wärmeenergie.