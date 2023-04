Seit 1979 im Polizeidienst Landespolizeipräsident Norbert Rupp kündigt Rückzug an

Landespolizeipräsident Norbert Rupp (61) hat Innenminister Reinhold Jost (SPD) im Rahmen einer Klausurtagung von Führungskräften der Saar-Polizei gebeten, ihn mit Wirkung zum 15. Juli 2023 von der Verantwortung für das Landespolizeipräsidium zu entbinden. Jost habe diesem Wunsch entsprochen, bestätigte Rupp gegenüber der Saarbrücker Zeitung. Er betonte, dieser Schritt stehe in keinerlei Zusammenhang mit den laufenden Plänen für eine Neuorganisation des Sicherheitsapparates. Jost hat, so SZ-Informationen, in der Klausurtagung erklärt, er werde zu diesem Termin Dr. Thorsten Weiler, Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Landespolizeipräsidenten beauftragen.