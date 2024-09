„Fairer Preis“ SPD im Saarland verteidigt teureres Deutschlandticket – scharfe Kritik von AfD

Die Entscheidung der Verkehrsminister, den Preis für das Deutschlandticket ab Januar auf 58 Euro zu erhöhen, hat bei den Parteien im Saarländischen Landtag höchst unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während CDU und AfD die Erhöhung teils scharf kritisierten, verteidigte SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon das Plus von neun Euro. Es sei ein „riesiger Erfolg“, dass die Erhöhung so moderat ausfalle. Für 58 Euro könne man weiter den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Deutschland nutzen, dies sei „immer noch ein sehr guter und fairer Preis“, sagte Commerçon am Montag vor Journalisten in Saarbrücken. Wichtig sei, dass das Ticket überhaupt Bestand habe, schließlich hätte es auch Forderungen nach einer Abschaffung gegeben.