Krankenhausmitarbeiter bekommen Frust ab : Krankenhausgesellschaft im Saarland mit dringendem Appell: Corona-Regeln gelten weiterhin für Klinikbesucher

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Die Saarländische Krankenhausgesellschaft appelliert an die Vernunft der Saarländerinnen und Saarländer. Trotz dem Ende der Corona-Regeln in vielen Lebensbereichen ab dem 3. April gelten coronabedingte Besucherregelungen in den Kliniken weiterhin.