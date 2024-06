Riesiger Frust im ganzen Saarland Die Kommunalwahl-Panne von eGo-Saar ist doppelt peinlich

Was sah man? Nichts sah man. Bestenfalls sporadisch tauchten auf den Internetseiten von eGo-Saar am Superwahlsonntag-Abend mal Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahl auf. Und der Frust war riesig in den saarländischen Städten und Gemeinden, wo man einfach wissen wollte, wie die Wahlen gelaufen sind.