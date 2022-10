Gesundheitsminister Magnus Jung zieht Notbremse : Brandbrief: Kliniken im Saarland sollen nur noch zwingende Notfälle behandeln

Um die Kliniken zu entlasten, hat das saarländische Gesundheitsministerium die niedergelassenen Haus- und Fachärzte in einem Brief aufgefordert, Patienten verstärkt ambulant in den Praxen zu behandeln, statt sie ins Krankenhaus einzuweisen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken Das saarländische Gesundheitsministerium hat die niedergelassenen Ärzte in einem Brief aufgefordert, Patienten verstärkt ambulant zu behandeln. Diese ärgern sich über die „mitschwingende Unterstellung und mangelnde Wertschätzung“.

Das saarländische Gesundheitsministerium hat die niedergelassenen Haus- und Fachärzte in einem Brief aufgefordert, Patienten verstärkt ambulant in den Praxen zu behandeln, statt sie ins Krankenhaus einzuweisen. Im Saarland hätten sich mehr als 70 Prozent der Kliniken in bestimmten Bereichen abgemeldet. Besonders betroffen seien Abteilungen für internistische, neurologische, kardiologische und chirurgische Behandlungen, tageweise auch Kinderstationen, schreibt das Ministerium. „In Anbetracht der derzeitigen Lageentwicklung muss es das oberste Ziel sein, die Zahl der nicht zwingend erforderlichen stationären Behandlungen in den Krankenhäusern wie auch in den zentralen Notaufnahmen zu senken“, heißt es in dem Schreiben.