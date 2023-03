Rückgang noch größer als in den ersten Pandemie-Jahren Saarländische Kliniken nehmen immer weniger Patienten auf

Saarbrücken · Der Rückgang der Therapien in den Krankenhäusern des Saarlandes war 2022 noch größer als in den ersten beiden Jahren der Pandemie. Woran das liegt und welche Behandlungszahlen am stärksten zurückgehen.

10.03.2023, 06:00 Uhr

Die Krankenhäuser im Saarland haben im vergangenen Jahr 18 Prozent weniger Fälle versorgt als im Vor-Corona-Jahr 2019. Spitzenreiter bei den Rückgängen waren mit 54 Prozent die planbaren Mandel-Operationen. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Martin Lindemann

Die Zahl Behandlungen in den Krankenhäusern im Saarland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 18 Prozent gesunken. Damit ist der Rückgang noch stärker als 2020 und 2021, wo er bei jeweils 16 Prozent lag.