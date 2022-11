Aus Solidarität mit der „Letzten Generation“ : Klima-Aktivist blockiert das Kohlekraftwerk Bexbach

Update Bexbach Ein Klimaaktivist blockiert derzeit das Kohlekraftwerk Bexbach. Der 63-Jährige möchte damit eine Untätigkeit der Politik in Sachen Klimaschutz anprangern.

Montagmittag wurde das Kohlekraftwerk Bexbach von einem Klima-Aktivisten blockiert. Der 63-jährige Kurt Walter aus St. Ingbert möchte damit auf die Untätigkeit der Politik in Hinblick auf den Klimaschutz aufmerksam machen. Außerdem will er damit Solidarität mit der „Letzten Generation“ zeigen. Diese Gruppe sorgt mit ihren Blockaden seit Monaten besonders in Berlin für heftige Diskussionen.