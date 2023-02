Kampagne zum Weltkrebstag : Calmund, Rehlinger & Co – Wie Prominente aus dem Saarland auf Krebs aufmerksam machen

Calmund, Rehlinger & Co – Wie Prominente aus dem Saarland auf Krebs aufmerksam machen

Saarbrücken Die Saarländische Krebsgesellschaft startet zum Weltkrebstag am 4. Februar eine Informationskampagne, an der 26 prominente Saarländer aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Gastronomie mitwirken.

Das sind die Beratungsangebot der Saarländischen Krebsgesellschaft

Hier setzt das Beratungs- und Betreuungsangebot der Saarländischen Krebsgesellschaft an. „Bei uns können die Patienten über ihre Ängste sprechen, aber auch über alles, was sie ihrer Familie nicht zumuten wollen, um sie nicht weiter zu belasten. Durch solche Gespräche fühlen sich viele Patienten aufgefangen und gut begleitet“, erklärt Rubai.

Zum Weltkrebstag startet die Saarländische Krebsgesellschaft eine Kampagne in den sozialen Netzwerken, die auf die Sorgen und Nöte von Menschen mit Krebs aufmerksam machen soll und auf die kostenfreien Unterstützungsangebote durch die neun Beratungsstellen der Krebsgesellschaft im Saarland hinweist. Dafür setzen sich 26 prominente Saarländer ein, darunter Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Fußballexperte Reiner Calmund, Sternekoch Cliff Hämmerle und Komponist Frank Nimsgern. Sie alle haben sich mit einem Schild in Ihren Händen fotografieren lassen, auf dem Fragen zu lesen sind, mit denen Betroffene durch ihre Krebserkrankung konfrontiert werden.

Mit ihren neun Beratungsstellen, in denen pro Jahr rund 4000 Menschen betreut werden, richtet sich die Saarländische Krebsgesellschaft nicht nur an alle Erkrankte, sondern auch an Familienangehörige und die Freunde von Betroffenen. „Sie leiden alle mit, wenn die größte Befürchtung wahr und die Diagnose Krebs ausgesprochen wird“, sagt Dr. Steffen Wagner, gynäkologischer Onkologe und Vorstandsvorsitzende der Saarländischen Krebsgesellschaft. „Zahlreiche wissenschaftliche Daten und meine persönliche Erfahrung als Onkologe zeigen, dass sich der Heilungserfolg und die Lebensqualität häufig verbessern, wenn Betroffene und ihr Umfeld seelisch und sozial unterstützt werden. Dies muss sich auch unter uns Ärzten noch mehr herumsprechen." Ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Workshops sowie Sport-, Kunst-, Musik und Ernährungskursen rundet das kostenfreie Angebot der Saarländischen Krebsgesellschaft ab.