„Ich esse gerne Zigeunerschnitzel“ JU-Chef im Saarland kritisiert „linke Gesinnungspolizei“ nach Rassismus-Vorwürfen gegen Karnevalsverein

Dass mit Andreas Maldener sogar ein CDU-Bürgermeister vor dem „Cancel-Culture-Wahn“ einknicke, sei enttäuschend. Alle, die für eine offene Gesellschaft stünden, sollten sich an Fastnacht jetzt als Indianer verkleiden, fordert Laßotta am Ende seiner Mitteilung. „Ich esse gerne Zigeunerschnitzel“, so der JU-Chef, der sich selbst am Ende der Mitteilung als „weltoffener und toleranter Demokrat“ bezeichnet.