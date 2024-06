Saarland als Route für Fans betroffen Saar-Innenminister geht von „relativ hoher Anschlagsgefahr“ durch Sport-Großereignisse aus

Laut Jost seien die entsprechenden Sicherheitsbehörden in engem Austausch, um die Lage tagtäglich neu zu bewerten. Im neu gegründeten internationalen Polizeicenter in Neuss in Nordrhein-Westfalen, das für die Sicherheit der Fans und in den Sportstätten während der Fußball-EM sorgen soll, seien auch saarländische Kräfte im Einsatz, so Jost. Während der Fußball-EM wird die Polizei vermehrt an deutschen Grenzen Kontrollen durchführen. Das hatte Bundesinnenministern Nancy Faeser (SPD) bereits im Vorfeld angekündigt.