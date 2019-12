Kostenpflichtiger Inhalt: Saarland Jahresrückblick 2019 : Jahr der Hoffnung und der Skandale

An der bisher größten „Fridays for Future“-Demonstration im September beteiligen sich mehr als 10 000 Menschen Hier das „Die-In“ am Saarbrücker Rathaus, das die Folgen des Klimawandels symbolisieren soll. Foto: dpa/Oliver Dietze

Die Hoffnung der „Fridays for Future“-Bewegung prägt das Jahr 2019. Aber im Gesundheitsbereich reiht sich ein Skandal an den anderen: in Kliniken, bei Fachärzten und der Berufsfeuerwehr.

Die erste „Fridays for Future“-Demonstration im Saarland findet am 18. Januar in Saarbrücken statt. Rund 2000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an den Protesten gegen die Klimapolitik der CDU/CSU/SPD-Bundesregierung. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“, skandieren die Schülerinnen und Schüler. Sie machen es der schwedischen Schülerin Greta Thunberg nach, die seit dem Herbst 2018 immer freitags in Stockholm vor dem Parlament in den „Schulstreik fürs Klima“ eingetreten war. Statt der ernsthaften Debatte darüber, welche gewaltigen Aufgaben binnen kurzer Zeit zu erledigen sind, um den menschengemachten Klimawandel noch zu stoppen, beginnt – wohl typisch deutsch – der Streit um das Schule schwänzen. Wobei selbst der damalige Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) Verständnis für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler bekundet statt mit Ordnungsmaßnahmen zu drohen. Im Laufe des Jahres versachlicht sich die Debatte, während die Zahl der Teilnehmer an den Freitags-Demonstrationen stetig zunimmt. Im September bei bestem Sommerwetter gehen mehr als 10 000 in Saarbrücken bei „Fridays for Future“ auf die Straße. Oder legen sich minutenlang auf den heißen Asphalt, um bei einem „Die-In“ zu zeigen, welche Folgen der Klimawandel für die Menschheit haben wird. Und nicht nur die Jugend ist mit dabei: Wissenschaftler für die Zukunft reihen sich ebenso in den Protestzug ein wie Eltern und Großeltern, die die Sorge um die Zukunft ihres Nachwuchses umtreibt. Bei manchen wird lange schlummernder Widerstandsgeist aus längst vergangenen Zeiten, als noch gegen Atomkraftwerke und atomare Rüstung demonstriert wurde, wiederbelebt. Wohin die „Fridays for Future“-Bewegung 2020 aufbricht, ist allerdings nicht klar. Für 3. Januar 2020 ist um 14 Uhr die nächste Demonstration in Saarlouis angekündigt. Ob die CDU/SPD-Landesregierung angesichts der schweren Industriekrise verschärfte Klimaschutzanstrengungen wagt, ist bisher offen. Die extrem komplizierte Sicherung der Unternehmen und der Arbeitsplätze im Saarland hat absoluten Vorrang.

Den positiven Nachrichten von einer konstruktiv und hoffnungsvoll ihre eigene Zukunft gestaltenden Jugendbewegung entgegen stehen die Skandal-Nachrichten aus der Gesundheitsbranche. Besonders schrecklich vor allem für die Betroffenen ist die Aufdeckung des mutmaßlichen Kindesmissbrauchs-Skandals an der Homburger Uniklinik im Juni durch die ARD-Monitor-Redaktion und die Frankfurter Rundschau. Ein im Jahr 2016 im Alter von 36 Jahren gestorbener Assistenzarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie soll dort in den Jahren 2011 bis 2014 junge Patienten missbraucht haben. Trotz der in dieser Zeit darüber bekannten Informationen hatten weder die Leitung der Uniklinik noch Staatsanwaltschaft oder die Aufsicht führende CDU/SPD-Landesregierung die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern informiert. Dies wurde seitens der Uniklinik mit dem Hinweis auf eine „Viktimisierung“, also eine Opferrolle der Kinder durch eine solche Informationsweitergabe, begründet. Die Opferanwältin Claudia Willger, die den Skandal aufdecken half, kann diese Argumentation ebenso nicht verstehen wie angesehene Juristen im Bundesgebiet, die das Verhalten der Verantwortlichen für falsch und möglicherweise auch strafbar halten. Nachdem immer mehr Informationen zu den Vorgängen um den Assistenzarzt S. bekannt werden. richtet der Landtag einen Untersuchungsausschuss ein, um vor allem die Informationsflüsse in diesem Skandal unter die Lupe zu nehmen. Nach den ersten Verhandlungsterminen stellt sich heraus, dass sich die Uniklinikmitarbeiter, die Verantwortung für die interne Behandlung des Kindesmissbrauchs-Skandal haben sollen, mit allen juristischen Mitteln wehren. Die mutmaßlichen Opfer vermissen ein klares Zeichen des Bedauerns und der Empathie. Ein Ergebnis der staatsanwaltlichen Ermittlungen und des Untersuchungsausschusses ist zum Jahresende nicht in Sicht.

Saar-Chronik 2019 Januar Bischof Stephan Ackermann teilt mit, dass im Saarland fünf von zehn Großpfarreien ab 2020 gebildet werden sollen. Es handele sich um die XXL-Pfarreien Saarbrücken, Völklingen, Wadern, Tholey und St. Wendel. Der Vatikan stoppt nach Protesten von Priestern und Laien im Herbst diese Reform vorerst. Februar Ermittler rätseln über die Herkunft von giftigen und radioaktiv strahlenden Materialien im Haus eines Verstorbenen in Saarbrücken-Dudweiler. Umweltminister Reinhold Jost (SPD) lässt die Stoffe abholen und entsorgen. März Auf dem Saarbrücker Flughafen wird ein Notbremssystem installiert, damit die Flugzeuge im Pannenfall nicht über die Landebahn hinausschießen. Eine 85 Meter lange Strecke mit weichem Schaumglas soll die Maschinen im Ernstfall zum Stehen bringen. April Die Entscheidung ist gefallen: Auf dem Gelände der Homburger Uniklinik soll das erste Kinderhospiz im Saarland entstehen. Der Neubau soll 22 Plätze bieten, davon zehn für Kinder. Mai Riesenhilfswelle erreicht den an der Schmetterlingskrankheit leidenden 20-jährigen Daniel Masutt aus Greimerath. Die Hilfsorganisation „Hilf-Mit!“ der SZ koordiniert die Hilfe. Juni Der Mangel an Sozialwohnungen entwickelt sich zum Dauerthema für Bauminister Klaus Bouillon (CDU). Nachdem 2018 nicht eine einzige Sozialwohnung neu gebaut worden war, bewilligt Bouillon die Mittel für die Errichtung von 108 neuen Sozialwohnungen. Juli Empörung in Saarbrücken über den Saarbrooklyn-Beitrag von Spiegel-TV. Dieser zeigt Saarbrücken als heruntergekommene Stadt mit vielen Drogenproblemen. Doch die Medienkontrolle kann nichts Anrüchiges finden. August Der Entsorgungsverband Saar will nach dem Aus für die Pläne seines neuen Biomassezentrums in Ensdorf jetzt das Gelände bei der Müllverbrennungsanlage in Velsen nutzen. Doch der Gegenwind der Anwohner, die den Zulieferverkehr fürchten, ist groß. September Ein 66-jähriger Familienvater aus Beckingen wird zu viereinhalb Jahren Haft vom Landgericht verurteilt, weil er im Januar 2018 seinen drogensüchtigen 29-jährigen Sohn erschossen hatte. Der Mann gab an, er habe gegen seinen psychisch kranken und aggressiven Sohn in einer Eskalationslage keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Oktober Ein dreiwöchiger Streik der Saarbrücker Busfahrer nervt die Bürger. Doch es kommt zu einem gütlichen Ende, die Busfahrer sind mit dem Tarifabschluss zufrieden, wie die Urabstimmung zeigt. November Die Zukunft des Prähistoriums in Reden steht in den Sternen. Gondwana-Betreiber Kuhl und Landesregierung beharken sich. Dezember Ein 71-jähriger Fahrer eines Busdienstes, der vier behinderte Kinder einer Lebenshilfe-Kita in Saarwellingen in mehr als 90 Fällen missbraucht hat, wird vom Landgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Von seinen Untaten hatte er Filme und Fotos angefertigt.

Skandalös erscheint auch der Fall eines Pflegers an der Völklinger SHG-Klinik zu sein, der mindestens fünf Menschen durch falsche Medikamentengaben umgebracht haben soll. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt. Die Leichen der mutmaßlich getöteten Patienten werden exhumiert. Die SHG räumt ein: Die damalige Klinikleitung habe den Skandal unter den Teppich kehren wollen. Ebenfalls im Sommer wird ein Pathologe aus St.Ingbert vorläufig mit Berufsverbot belegt. Er soll mehrere von Kliniken eingeschickte Gewebeproben falsch begutachtet haben. Diese Fehldiagnosen könnten zum Tod von Patienten oder schweren Krankheitsverläufen geführt haben. Die Staatsanwaltschaft stellt 100 000 Gewebeproben sicher. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen der Justiz noch.

Deutschland staunt im April über massenhafte Krankmeldungen bei der Saarbrücker Berufsfeuerwehr: 27 Feuerwehrleute von 200 sind zunächst nicht einsatzbereit. Grund der ungewöhnlichen Massen-Erkrankung soll das gestörte Binnenklima zum Feuerwehrchef Josef Schun sein. Von Tag zu Tag nimmt die „Epidemie“ zu, so dass am Ende mehr als 100 Feuerwehrleute im Krankenstand sind. Die Freiwillige Feuerwehr muss für die Berufskollegen einspringen. Die Saarbrücker OB Charlotte Britz (SPD) verliert vor den Gerichten beim Versuch, Schun zu schassen. Amtsärzte untersuchen die kranken Feuerwehrmänner, finden aber nichts Ungewöhnliches. Dann wird Schun selbst krank. Und verklagt die Stadt. Es gibt eine außergerichtliche Einigung. Schun geht als Hospitant für sechs Monate zur Feuerwehr nach Dortmund. Nach der Wahl von Uwe Conradt (CDU) zum Saarbrücker Oberbürgermeister kehrt Schun im Herbst auf seinen Posten zurück. Der Krankheitsstand bei der Berufsfeuerwehr ist seitdem nicht mehr außergewöhnlich gestiegen.