Wie viele Sozialwohnungen fehlen Saarland ist Schlusslicht beim sozialen Wohnungsbau

In Deutschland herrscht ein akuter Mangel an Sozialwohnungen. Das geht aus einer aktuellen Wohnungsmarkt-Studie des Pestel-Instituts hervor, die das Bündnis „Soziales Wohnen“ am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Bundesweit fehlen nach Berechnungen der Wissenschaftler mehr als 910 000 Sozialwohnungen. Allein im Saarland herrscht ein Defizit von mehr als 13 000 Sozialwohnungen.