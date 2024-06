Mit Infografik Saarland ist Deutschlands Cabrio-Hochburg – in welchem Landkreis es die meisten gibt

Auf den Plätzen zwei und drei des Cabrio-Rankings folgen der Hochtaunuskreis in Hessen und Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz mit 50 und 49 Cabrios pro 1000 Einwohnern vor Baden-Baden und dem Landkreis München mit je 44 sowie Miesbach mit 43. Kaum überraschend – handelt es sich dabei durchweg um Landkreise mit besonders hohen durchschnittlichen Einkommen. Besonders niedrige Cabrio-Dichten pro 1000 Einwohner ergeben sich dagegen in den Städten Jena mit 7, Halle an der Saale, Rostock, Leipzig und Frankfurt an der Oder mit je 8.