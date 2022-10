Verkehrswende : Saarland ist bei Radwegen Schlusslicht – zu viele enden abrupt

Typisches Beispiel für einen der vielen unvermittelt endenden Radwege in Saarbrücken: der Schutzstreifen in der Burbacher Straße. Foto: ADFC Foto: ADFC Saar

Saarbrücken / Homburg / Saarlouis Nirgendwo in Deutschland ist die Pkw-Dichte so hoch, nirgendwo wird weniger Rad gefahren. Die Gründe dafür sind im Saarland hausgemacht. Radkonzepte liegen zwar in der Schublade, ihre Umsetzung bleibt aber meist Stückwerk – der Versuch eines Zustandsbildes.

Nirgendwo in Deutschland wird weniger Rad gefahren als im Saarland. Gerade mal sieben Prozent der Einwohner nutzen es laut „Fahrrad-Monitor 2021“ täglich. Dabei ist also schon der selbst hier ausgebrochene Fahrrad-Boom, vor allem im E-Bike-Bereich, eingerechnet. 2017 waren es gar nur zwei Prozent. Dass das so ist, hat nichts „mit der bewegten Topografie des Saarlandes“ zu tun, wie es der mehr als zehn Jahre alte Radverkehrsplan des Landes suggerieren wollte – damals noch erstellt von der Jamaika-Koalition, die längst genauso in den Annalen versunken ist wie ihr Radverkehrsplan. Es hat vielmehr damit zu tun, dass Radfahrern das Leben im Saarland schwer gemacht wird, was mit der hiesigen Heiligsprechung des Autos zu tun hat.

Saarland ist Schlusslicht

In keinem anderen Bundesland gibt es anteilig mehr Autobesitzer. Laut Statistischem Bundesamt waren Anfang 2022 pro 1000 Einwohner 659 Pkw registriert – einsamer Rekord. In der jüngsten Erhebung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) landet die Landeshauptstadt in Sachen Pkw-Dichte deutscher Großstädte auf Platz drei, nur in Bochum und Mülheim gibt es mehr Autos. Laut der Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) werden in deutschen Mittelstädten zehn Prozent aller Wege per Rad zurückgelegt, im Saarland sind es nur drei Prozent. Gibt es im Saarland überhaupt fahrradfreundliche Kommunen? Man muss lange überlegen und landet vielleicht in Kirkel, das als einzige untersuchte Saar-Kommune in der 2020er-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit der Schulnote 3 davon kam. Für die anderen hagelte es Vieren und Fünfen.

In fast allen Bundesländern gibt es seit Jahrzehnten „Arbeitsgemeinschaften Fahrradfreundlicher Kommunen“ (AGFK), hier nicht. AGFK beraten und vernetzen nicht nur die beteiligten Städte, sie bieten auch Fortbildungsprogramme für Verkehrsplaner an. Damit nicht solche Fehlplanungen passieren wie beispielsweise bei der Erneuerung der ehemaligen B 51 von Besseringen nach Mettlach. Im Zuge ihrer Sanierung bergauf auf die Haardter Höhe wurden, obwohl der Verkehr durch die neue Ortsumgehung stark nachgelassen hat, wie eh und je wieder zwei Fahrspuren ausgewiesen – anstatt eine der zwei Spuren dem Radverkehr zuzuschlagen. Dasselbe passierte in Saarlouis-Roden bei der Erneuerung der B 51 in Richtung Dillinger Hafen.

Im Saarland hätten sich viele Verwaltungen und Teile der Politik immer „noch nicht vom Denken der 1960er und 1970er Jahre verabschiedet“, klagt der ADFC in seinem Magazin „Aufsteigen“. Weshalb der Merziger ADFC-Sprecher Bernhard Lauer denn auch ein „Sanierungsmoratorium im Straßenbestand“ fordert: Jede Baumaßnahme sollte frühzeitig auf Synergieeffekte für den Radverkehr hin geprüft werden. Bislang erkennt Lauer keinen Bewusstseinswandel.

Aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) heißt es auf SZ-Anfrage, dass dort bislang aus dem Saarland 17 Einzelanträge für Radwege im Umfang von rund 4,6 Millionen Euro vorlägen. 11,86 Millionen stünden fürs Saarland insgesamt bereit. 2020 hatte das BMDV sein Radwege-Förderprogramm aufgelegt, das bis 2030 Städten und Gemeinden 1,64 Milliarden Euro bereitstellen wird. Oliver Luksic (FDP), der aus Saarbrücken kommende Verkehrsstaatssekretär, muss geradezu Werbung dafür machen, die weiteren Mittel abzurufen. Anders lässt sich Luksic‘ Antwort auf unsere Anfrage kaum verstehen: „Ich würde mich daher freuen, wenn auch aus dem Saarland zukünftig mehr Anträge kommen und alle Möglichkeiten ausgenutzt werden."

Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen für 2023 angekündigt

Immerhin haben vor eineinhalb Jahren 29 der 52 saarländischen Kommunen schon mal einen „Letter of Intent“ unterzeichnet – auf Betreiben der damaligen saarländischen Wirtschafts- und Verkehrsministerin und heutigen Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD), die ihrerseits die oben erwähnte Initiative des Bundes aufgriff. Sind die 29 Saar-Kommunen inzwischen über diese Absichtserklärung hinausgekommen? Anruf im saarländischen Verkehrsministerium, das inzwischen Mobilitätsministerium heißt und für dieses Jahr einen neuen Radverkehrsplan (RVP) Saarland angekündigt hatte.

Der RVP werde weiter „fortgeschrieben“, verlautbart das Mobilitätsministerium. Bis Ende 2022 solle das Radwegenetz mit einem Fokus auf den Alltagsradverkehr aber definiert sein und dafür erstmals Qualitätsstandards festlegen. Die Gründung der saarländischen Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) wird nun für Frühjahr 2023 angekündigt. Auch fördere man, so das Ministerium, über die Förderrichtlinie „NMOB-Rad“ die Erstellung kommunaler Radverkehrskonzepte. Städte und Gemeinden, die teilnehmen, müssen spätestens drei Jahre nach Vorlage ihres kommunalen Radwegekonzepts mindestens eine Investitionsmaßnahme umsetzen.

Mehrere Kommunen, etwa Saarlouis und Homburg, haben Radkonzepte entwickelt. Das Saarlouiser wird demnächst vorgestellt (9. November, 17 Uhr im Theater am Ring). Im Homburger Konzept werden die Versäumnisse der Vergangenheit klar benannt. Etwa wenn es heißt, dass „an nahezu allen Knotenpunkten verkehrssichere Radführungen auf der Fahrbahn oder im Fahrbahn begleitenden Seitenraum“ fehlen. Radkonzepte sind das eine, Maßnahmen das andere. Würden etwa alle 134 „Maßnahmenabschnitte“ (61 auf Haupt-, 73 auf Nebenrouten) umgesetzt, die das Homburger Radkonzept empfiehlt, würde dies 4,4 Millionen Euro kosten. „Pro Einwohner wären ohne Brückenneubauten im Mittel rund 7,60 € pro Jahr in den nächsten zehn Jahren aufzuwenden.“ Viel Geld?

Manche Fortschritte kosten auch gar nichts: In Saarlouis etwa hat man – anders als etwa in dem in dieser Hinsicht laut ADFC offenbar unbelehrbaren St.Wendel – zwar die Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für Radfahrer geöffnet. Immerhin. Durchgehende Radwege aber gibt es dort nirgendwo. Seit Jahren fordere der Saarlouiser ADFC die Freigabe der Busspuren für Radfahrer, sagt ADFC-Mann Hermann Manfredini. „Vergeblich. Es heißt dann, das sei nicht rechtmäßig. Anderswo aber darf ich seit Jahren Busspuren nutzen.“

Fahrradwege in Saarbrücken lediglich Stückwerk

In Saarbrücken passiert zwar in Sachen Radwegen landesweit noch am meisten – aus Sicht von Fahrradfahrern aber längst nicht genug. Bis heute hat es die Landeshauptstadt nicht geschafft, durchgehende Fahrradverbindungen zu schaffen. Stückwerk, wohin man schaut und fährt. Früher oder später endet jeder Radweg im Nirvana. Fast immer, wenn es verkehrstechnisch kompliziert wird (etwa an Kreuzungen oder bei Fahrbahnverengungen), hört der Radweg kurzerhand auf. So etwa in der Kaiserslauterner, der Eisenbahn- oder der Dudweilerstraße. Stadtpressesprecher Thomas Blug mag um all die Schwachstellen auch gar nicht herumreden, versichert aber, dass man weiter dran arbeiten werde, „diese kontinuierlich zu schließen“.

Immerhin hat man das Nauwieserviertel zur Fahrradzone erklärt und baut die zur HTW führende 1,3 Kilometer lange Hohenzollernstraße zur Radstraße aus, sodass Radfahrer dort Vorrang haben und nebeneinander fahren dürfen. Auch wenn die Radaktivisten im Saarland letztlich dasselbe antreibt: Manche setzen eher auf Diplomatie und Realismus, andere hingegen gehen lieber in die Vollen und fordern etwa Radschnellwege, wie sie jüngst etwa wieder der BUND Saar zwischen Kleinblittersdorf und Saarlouis ins Spiel gebracht hat. Radschnellwege jedoch scheitern in aller Regel sowohl an fehlenden Finanzmitteln als auch an nicht gegebenen baulichen Voraussetzungen: Schnellwege müssen normalerweise vier Meter breit sein und sehen weitere 2,5 Meter für Fußgänger vor. Durchgehende Trassen zu finden, ist illusorisch. Maximalforderungen wie Radschnellwege in Bebauungsgebieten lassen sich denn auch schnell mal abbügeln.