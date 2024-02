Narren in Nöten Inflation zwingt viele Saar-Karnevalsvereine zu Sparmaßnahmen

Alleh Hopp! – Im Saarland wird wieder geschunkelt, getanzt und gelacht. Die Fastnacht ist in vollem Gange. Narren haben die Rathäuser gestürmt und am Fetten Donnerstag fiel der Startschuss für die Straßenfastnacht. Damit ein jeder Faasebooz in den tollen Tagen ausgelassen feiern und Spaß haben kann, haben sich in den vergangenen Monaten die mehr als 170 saarländischen Fastnachtsvereine mächtig ins Zeug gelegt. Kostüme wurden genäht, Garde- und Showtänze einstudiert, Umzugswagen gebaut, Büttenreden geschrieben, Lutsch-Bonbons gekauft, Hallen dekoriert. Doch nebst aller Vorfreude über die fünfte Jahreszeit: Es zogen auch dunkle Wolken über den Vereinen auf. Gestiegene Mehrkosten aufgrund der hohen Inflation stellen die Karnevalisten vor große Herausforderungen – nicht nur im Saarland.