Zensus 2022 Wo im Saarland die Mieten am günstigsten sind – und in welchen Gemeinden sogar höher als in Berlin

Der Zensus 2022 ist da und dokumentiert auch die durchschnittlichen Mietpreise in Deutschland. In einigen saarländischen Gemeinden ist das Mieten demnach im bundesdeutschen Vergleich besonders günstig – und in einer sogar teurer als in Berlin.

30.06.2024 , 16:25 Uhr

Link zur Paywall Wo die Miete im Saarland am teuersten und wo am günstigsten ist 53 Bilder Foto: Bildtankstelle