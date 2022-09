Auswertung der IKK Südwest : Kinder im Saarland bekommen immer häufiger Antidepressiva verschrieben

Saarbrücken Im Saarland werden insgesamt mehr Antidepressiva verordnet. Das zeigt eine Auswertung der IKK Südwest. Besonders stark betroffen von dem Anstieg sind Kinder und junge Erwachsene bis 24 Jahre. Wie der IKK-Vorstand den Anstieg erklärt.

Die Corona-Pandemie hat im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Hessen offenbar Einfluss auf die Verschreibung von Antidepressiva. Die Verordnungen sind im vergangenen Jahr 2021 stärker gestiegen als in den Jahren zuvor. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der IKK Südwest der Daten ihrer 630 000 Versicherten hervor. Die Analyse zeigt auch, dass die Verschreibungszahlen bereits seit mehreren Jahren konstant steigen – am stärksten bei Kindern und jungen Erwachsenen.