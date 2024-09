Experte hält Vortrag am Uniklinikum Zahl der Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs steigt – besonders „dramatisch“ in einer Altersgruppe

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine tückische Krankheit, sehr aggressiv. Er entwickelt sich schleichend, bleibt in der Regel lange unbemerkt. „Betroffen sind vor allem Menschen ab 60 Jahren. Die Zahl der Patienten ist in den vergangenen Jahren gestiegen, besonders dramatisch in der Gruppe der über 75-Jährigen“, sagt Professor Dr. Matthias Glanemann, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Bauchspeicheldrüsenkrebs treffe im Schnitt jedes Jahr etwa 20 000 Menschen in Deutschland.