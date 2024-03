Alles Kriminelle? Warum Hunderte Saarländer Post vom Bundeskriminalamt bekommen

Denn in dem Schreiben geht es lediglich um die Teilnahme an einer Umfrage zu Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Die Umfrage ist Teil einer jährlichen sogenannten Dunkelfeld-Studie. Laut BKA dient die Studie „der Erfassung von Opfererlebnissen in der Bevölkerung, des Anzeigeverhaltens sowie der Kriminalitätsfurcht und von Einstellungen gegenüber der Polizei“. Opferbefragungen dieser Art sollen helfen, das wahre Ausmaß der Kriminalität in Deutschland besser einschätzen zu können, indem auch Straftaten und andere Ereignisse erfasst werden können, die nicht zur Anzeige gebracht wurden und damit nie ihren Weg in die polizeiliche Kriminalstatistik finden konnten.