Bürokratische Hürden für Erdbebenopfer : Die Ausländerbehörde im Saarland ist hoffnungslos unterpersonalisiert und überfordert

Alles kaputt: Ein Mann in Jinderis in Nordwestsyrien. Foto: dpa/Ghaith Alsayed

Meinung Saarbrücken Schnelle Hilfe für die Erdbebenopfer scheitert bereits an den hohen bürokratischen Hürden in Deutschland. Auch hier im Saarland funktioniert bei der Ausländerbehörde schon in normalen Zeiten vieles nicht gut – angesichts der Katastrophe in Türkei und Syrien zeigen sich diese Probleme noch drastischer.