Regionaler Leitartikel Hohe Ansprüche an die Altersmedizin

Die starken Jahrgänge der Babyboomer-Generation gehen in Rente. Die Zahl älterer Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen wird sich dadurch weiter erhöhen. Der Krankenhaus-Rating-Report des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung listet auf, dass bereits in den vergangenen Jahren in keinem Bereich die Zahlen der Krankenhausbetten und der Patienten so zugenommen haben wie in der Geriatrie. Das wissen auch die Kliniken im Saarland. Beispielsweise wird das Krankenhaus Lebach seine Altersmedizin deutlich stärken.