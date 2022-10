Vorsicht an kleinen Gewässern : Hochwassermeldezentrum warnt: Flüsse im Saarland können über Ufer treten

Saarbrücken Wegen starkem Regen können am Sonntag Flüsse im Saarland über die Ufer treten. Es besteht laut Hochwassermeldezentrum die Gefahr von kleineren Ausuferungen und damit auch Verkehrsbehinderungen.

Das Hochwassermeldezentrum bittet am Sonntag (2. Oktober) die Menschen im Saarland vor allem an kleinen Gewässern um besondere Aufmerksamkeit. Grund dafür sei die Vorhersage erhöhter Niederschlagsmengen. Besonders betroffen hiervon sei vor allem ein breiter Streifen in der Landesmitte, also die Einzugsgebiete Theel, Ill und Blies. Neben der unteren Blies könne dabei auch an der oberen Blies sowie vereinzelt an den Nebengewässern der Prims die Meldehöhe 1 (kleines Hochwasser) erreicht werden.